«Подождем, пока звери поедят». Поиски Усольцевых в тайге остановлены из-за выхода медведей из спячки

Как пояснила руководитель местного отделения отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина в беседе с aif.ru, даже полное таяние снегов не станет сигналом для немедленного выхода добровольцев в лес.

Главным препятствием стали меры безопасности: поисковикам необходимо выдержать паузу минимум в полторы недели после того, как медведи покинут свои берлоги. В этот период лес превращается в зону повышенного риска — хищники крайне агрессивны и голодны после зимней спячки, что делает нахождение людей в тайге смертельно опасным. Массовые прочесывания местности начнутся только после того, как угроза минует. Экологи уточняют, что в северных районах края, а также в высокогорье (именно к таким локациям относится Кутурчинское Белогорье), весна наступает позже, поэтому пробуждение медведей ожидается лишь к концу апреля или даже первым числам мая.

Напомним, что поиски Сергея, Ирины и их маленькой дочери, пропавших в глухой местности Кутурчинского Белогорья, ведутся уже почти полгода. Пока что профессиональные спасатели ограничиваются точечными выездами и проверяют лишь конкретные участки, на которые указывают данные оперативников.

Ранее сообщалось о том, что семью Усольцевых в тайге Красноярского края искали дроны с тепловизорами.