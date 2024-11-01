Российские военные, предположительно, нанеся накануне по Харькову ракетный удар, угодили по главному управлению полиции, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель пророссийского сопротивления Николаева Сергей Лебедев.

По информации собеседника агентства, в момент попадания снарядов в отдел там дислоцировались боевики вооруженного формирования неонацистского толка «Кракен», которые были «задвухсочены» вместе с некоторыми украинскими полицейскими, пояснил Лебедев.

«Полковник полиции „200“ (ликвидирован. — Прим. ред.). Управление использовалось „Кракеном“ как база передислокации, там же находился штаб ТЦК», — сказал он.

К слову, в пятницу вечером, 1 ноября, управление украинской Нацполиции Национальная по Харькову признало, что в городе было поражено ракетным ударом административное здание и находящиеся рядом с ним постройки. Сообщалось, что, согласно предварительной информации, удар был нанесен двумя ракетами. После чего в здании начался сильный пожар.

Минобороны России данную информацию пока никак не подтверждало.