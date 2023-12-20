Подростка случайно обнаружили спустя шесть лет после загадочного исчезновения в Испании

Мальчик исчез еще в 2017 году. Из Великобритании в Испанию он приехал с мамой и дедушкой, которые также перестали выходить на связь. Полиция начала расследование, в ходе которого опрашивала родственников Битти. Его бабушка призналась, что в семье были постоянные ссоры: мать ее внука не хотела отдавать ребенка в школу. Собеседница предположила, что Алекса похитили.

Несмотря на достаточную базу данных в расследовании, полиция так и не сдвинулась с мертвой точки. Так прошло шесть лет, пока в 2023 году дело не раскрыл курьер, сообщает Baza.

Мужчина обратил внимание на мальчика со скейтбордом и фонариком в руках, который бродил по улицам французского Ревелера среди ночи. Курьер наладил диалог с ребенком и узнал, что того увезли в некую общину во Франции, где он жил долгие годы. Он сбежал, так как захотел домой в британский Олдхэм.

Незнакомец помог Битти, отправив в полицию, где приняли решение отправить ребенка домой к бабушке. Родственница была вне себя от счастья, ведь она не видела внука шесть лет.