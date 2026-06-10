Подростки забрались на поезд и попали под смертельно опасное напряжение

В Вяземском районе Хабаровского края двое 12-летних подростков получили электротравмы, забравшись на крышу грузового поезда. Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщается в телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры, пишет Газета.ру.

Подростки получили удар током на железной дороге

В Хабаровском крае зафиксирован несчастный случай с участием несовершеннолетних. Двое 12-летних подростков пострадали от удара электрическим током на железнодорожной станции Вяземская.

Инцидент произошел 9 июня около 19:25 по местному времени. По предварительным данным, дети забрались на крышу вагона грузового поезда и приблизились к контактной сети, находящейся под высоким напряжением.

Пострадавших госпитализировали

После происшествия подростков оперативно доставили в медицинское учреждение. Информация о степени тяжести полученных травм на данный момент не раскрывается.

Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, их состояние уточняется.

Проверку проводят транспортные органы

По факту случившегося проводится проверка. Дальневосточная транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства инцидента, включая причины нахождения детей на крыше поезда.

Специалисты напоминают о высокой опасности объектов железнодорожной инфраструктуры, особенно контактных сетей, находящихся под напряжением.