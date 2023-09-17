Похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружен в Юрловском проезде в Москве, территория оцеплена
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В произошедшем информируют очевидцы в соцсетях. Сообщается, что проволочную растяжку с гранатой Ф-1 или очень похожий на нее предмет нашли в траве гулявшие неподалеку прохожие. Сразу на место были вызваны полицейские.
Московские оперслужбы приехали на место в считанные минуты. Сейчас территорию оцепили. Работают саперы.
Ранее стало известно, что украинский ударный БПЛА сбили с помощью сил РЭБ и ПВО в Воронежской области. Как рассказал губернатор регина Гусев, пострадавших и разрушений на земле нет.