Появился полный текст российского меморандума, переданного Украине

RT показал полный текст российского меморандума по Украине из трех разделов

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Фото: [unsplash.com]

Канал RT опубликовал в телеграм-канале полный текст российского меморандума, переданного украинской стороне на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Документ, как подчеркнул глава делегации Владимир Мединский, не является ультиматумом, а представляет собой комплексное предложение по урегулированию конфликта. Всего в нем три раздела, где указаны ключевые предложения и пути решения.

Так, основные требования России к Украине включают:

  • Международное признание вхождения в состав России Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
  • Нейтральный статус Украины с отказом от вступления в военные союзы, то есть НАТО.
  • Запрет на размещение иностранных войск и военной инфраструктуры.
  • Ограничение численности и вооружений ВСУ.
  • Официальный статус русского языка.
  • Запрет на героизацию нацизма.

В разделе о прекращении огня предложены два варианта. Первый предполагает полный вывод украинских войск с территорий, попавших в состав России. Второй — «пакетное решение», которое включило в себя прекращение мобилизации, демобилизацию, запрет на зарубежную военную помощь Украине и создание совместного центра мониторинга.

Также поставили такие условия, что в первые два-три дня перемирия будет осуществляться сбор тел погибших. Упоминается в меморандуме РФ и 30-дневный режим прекращения огня во время отвода войск.

Завершающим этапом должно стать подписание договора и его утверждение резолюцией СБ ООН.

Ранее были обнародованы требования Украины и полный текст меморандума. Некоторые позиции Киева и Москвы расходятся.

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