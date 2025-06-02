Появился полный текст российского меморандума, переданного Украине

Канал RT опубликовал в телеграм-канале полный текст российского меморандума, переданного украинской стороне на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Документ, как подчеркнул глава делегации Владимир Мединский, не является ультиматумом, а представляет собой комплексное предложение по урегулированию конфликта. Всего в нем три раздела, где указаны ключевые предложения и пути решения.

Так, основные требования России к Украине включают:

Международное признание вхождения в состав России Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Нейтральный статус Украины с отказом от вступления в военные союзы, то есть НАТО.

Запрет на размещение иностранных войск и военной инфраструктуры.

Ограничение численности и вооружений ВСУ.

Официальный статус русского языка.

Запрет на героизацию нацизма.

В разделе о прекращении огня предложены два варианта. Первый предполагает полный вывод украинских войск с территорий, попавших в состав России. Второй — «пакетное решение», которое включило в себя прекращение мобилизации, демобилизацию, запрет на зарубежную военную помощь Украине и создание совместного центра мониторинга.

Также поставили такие условия, что в первые два-три дня перемирия будет осуществляться сбор тел погибших. Упоминается в меморандуме РФ и 30-дневный режим прекращения огня во время отвода войск.

Завершающим этапом должно стать подписание договора и его утверждение резолюцией СБ ООН.

Ранее были обнародованы требования Украины и полный текст меморандума. Некоторые позиции Киева и Москвы расходятся.