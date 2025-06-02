Раскрыто полное содержание меморандума Украины для переговоров с Россией

Опубликован полный текст меморандума Украины для переговоров с Россией в Стамбуле, подтвержденный несколькими международными изданиями. Документ раскрыл в соцсетях журналист газеты Financial Times Кристофер Миллер.

Документ, размещенный Миллером, содержит множество требований. Например, Украина предлагает 30-дневное перемирие с одновременным обменом пленными. Особое внимание уделено международному участию — Киев настаивает на вовлечении представителей США и ЕС в переговорный процесс. Также украинские власти не хотят отказываться от планов на вступление в НАТО: от нейтралитета фактически отказались.

При этом журналист указал, что в качестве основы для будущих договоренностей предложена текущая линия фронта, что, предположительно, означает отказ от возврата утраченных территорий.

Также Украина требует вернуть детей и дать гарантии безопасности. Обсуждать территории Киев планирует только после прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Россия и США прорабатывают детали обмена заключенными по формуле «9 на 9».