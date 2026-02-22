«Полубосой и в крови»: петербурженка столкнулась на улице девятилетним мальчиком, сбежавшим из дома

В Невском районе Санкт-Петербурга разворачивается драматическая история с девятилетним ребенком. Местная жительница, проходя по улице, заметила мальчика, чей вид вызвал тревогу: на нем была лишь одна тапочка, а лицо было залито кровью, сообщает «Фонтанка» .

Очевидица догнала ребенка и попыталась выяснить, что случилось. Мальчик пожаловался на сильную боль в челюсти и рассказал, что ночью он покинул собственную квартиру весьма необычным и опасным способом — выпрыгнул из окна третьего этажа. Именно это падение, по его словам, и стало причиной полученных травм.

Женщина незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики оценили состояние школьника как средней степени тяжести и приняли решение о срочной госпитализации. По предварительной информации, у ребенка диагностированы серьезные повреждения: помимо ушибов и ссадин, врачи подозревают компрессионный перелом позвоночника, сотрясение мозга и перелом челюсти.

В обстоятельствах инцидента уже начали разбираться сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что мальчик проживает вместе с матерью, и в семье есть другие дети. Как отмечает источник, ранее эта семья не числилась в зоне особого внимания социальных служб и не состояла на профилактических учетах. Полиция планирует провести проверку жилищно-бытовых условий, в которых воспитывается ребенок. Также к расследованию происшествия подключились представители Следственного комитета, которым предстоит дать правовую оценку случившемуся.

