Пользователи YouTube рискуют оказаться в теневом бане из-за VPN

Популярный иностранный видеохостинг массово вносит своих пользователей в теневой бан. Речь идет о тех, кто использует VPN при просмотре роликов на платформе.

YouTube принял новые меры в отношении пользователей, которые смотрят видео с включенным VPN. Их аккаунты попросту попадают в теневой бан при попытке открыть любое видео. А вместо него на экране появляется ошибка и сообщение о том, что контент недоступен. Данная проблема наблюдается как на сайте, так и в мобильном приложении. Соответствующая информация появилась на просторах Сети.

Обойти блокировку нельзя, техподдержка в этом случае не поможет. Остается только пользоваться запасными аккаунтами.

Ранее эксперт Завалишин пояснил невозможность блокировки всех Android-гаджетов в России.