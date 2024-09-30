Эксперт Завалишин пояснил невозможность блокировки всех Android-гаджетов в России

Сложности при регистрации новых аккаунтов Google в нашей стране породили тревожные предчувствия, что корпорация может заблокировать и существующие учетные записи, после чего все устройства на Android превратятся в бесполезные куски пластмассы. Эксперт Дмитрий Завалишин дал оценку вероятности апокалиптического развития событий. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, прежде всего существуют устройства на Android, которые пользуются другой инфраструктурой и полностью отвязаны от инфраструктуры именно Google.

Эксперт отметил, что старые аккаунты, вероятнее всего, продолжат работать. Кроме того, ситуация все-таки должна стабилизироваться, поскольку такие крупные компании, когда принимают подобное серьезное решение, заранее сообщают о нем, а в данном случае этого не произошло.

По его мнению, это свидетельствует о том, что это эксцесс исполнителя или какая-либо техническая неурядица.

Ранее сообщалось, что Google и YouTube не изменяют свое поведение в отношении России.