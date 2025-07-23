Попавшая в аварию в США женщина рассказала о видениях ада и рая

Жительница Флориды, США, Йога Премананда поделилась своими переживаниями о загробной жизни, которые она испытала после аварии в 2003 году. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Премананда вспоминает, что это произошло, когда она ехала в Лас-Вегас к подруге из Лос-Анджелеса. В тот момент она была под наркотиками, потеряла контроль над машиной и вылетела с дороги. По словам женщины, она начала задыхаться и оказалась «по ту сторону».

Премананда рассказывает, что сначала она увидела преисподнюю. По ее описанию, это было похоже на глубокую яму, где полыхал погребальный костёр. В нём кричали души тех, кто при жизни совершил злодеяния.

После этого перед женщиной предстал архангел Рафаил. Он был в солнцезащитных очках, плаще и шляпе. Он провел ее в зал ожидания, который находился перед вратами рая.

«Размеры комнаты были странными; стены были тенями, и они казались холодными и горячими, сухими и влажными», — вспомнила Премананда.

По словам женщины, она оказалась в длинном белом коридоре, где уже были другие души. Они ожидали решения Рафаила, который внимательно изучал документы каждого и ставил на них печати.

Она убеждена, что ангел совершил чудо и вернул её в тот момент, когда ещё не случилось аварии.

«Он получил разрешение от Бога спасти мою жизнь. Благодаря этому очнулась за рулем машины, нормально стоящей посреди дороги», — заявила Премананда.

Премананда рассказала, что её мировоззрение изменилось после пережитого. Она осознала, насколько важно быть чутким и заботливым по отношению к окружающим.