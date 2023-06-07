Поплавская защитила Костомарова в соцсетях от нападок известной певицы

Выяснилось, что олимпийский чемпион, Роман Костомаров, идет на поправку после того, как оказался в больнице с тяжелым состоянием. Но его очередной победе, в этот раз – над трудностями со здоровьем, оказалась далеко не рада оперная певица. Об этом сообщает портал «Дни.ру»

В начале года спортсмен лежал в реанимации. Слухи, касательно его здоровья, были неутешительными. Согласно некоторым данным СМИ и другим источникам, Костомарову сделали ампутацию. На данный момент чемпион жив и здоров, о чем поделился в социальных сетях.

Однако среди радостных фанатов появилась Мария Максакова*, оперная певица. Своим комментарием о том, что Костомаров «теперь стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками", негативно высказалась в его сторону.

На защиту спортсмена встала Яна Поплавская, напомнив, что, когда умер муж известной певицы, никто не посмел пускать колкие слова в ее адрес. Артистка считает, что Максакова* обязана нести ответственность за сказанное.

* признана иноагентом по решению Минюста РФ