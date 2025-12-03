«Попытка спровоцировать людей»: глава СПЧ назвал демонстративные намазы в метро провокацией

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал демонстративные намазы в метро провокацией. Таким мнение он поделился в интервью РБК.

По словам Фадеева, такие действия противоречат установкам подлинного ислама и представляют собой попытку спровоцировать людей в политических целях.

«Когда в метро на грязном полу раскладывают молельные коврики, начинают как бы демонстративно, вызывающе молиться, это противоречит, на мой взгляд, установкам подлинного ислама», — сказал он.

Фадеев считает, что бороться с подобным необходимо через просвещение, которым должны заниматься авторитетные исламские деятели. Он также отметил, что в исламе нет жесткого требования совершать молитву строго в определенное время — верующий может сделать это позже, если не успел.

В качестве примера он привел ситуацию, когда хирург не станет прерывать операцию для совершения намаза.

В России уже были прецеденты, связанные с публичными молитвами. В апреле Савеловский суд Москвы оштрафовал двух мигрантов за предложение совершить намаз в переходе метро.

Также весной этого года на станции «Таганская» мужчина, начавший молиться, получил в ответ от прохожего чтение молитвы «Отче наш». Во Владивостоке водителя автобуса уволили за совершение намаза на проезжей части.

Религиозные деятели высказывали разные точки зрения. В 2021 году главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов объяснил, что молитва в общественных местах часто бывает вынужденной из-за отсутствия молельных комнат.

Заместитель главы Духовного собрания мусульман России Денис Мустафин ранее заявлял, что намазы в метро прямо запрещены российским законодательством.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что совершение намаза не противоречит российским законам.