Юрист развеял мифы о запрете намаза в общественных местах

Совершение намаза в общественных местах в России не противоречит действующему законодательству. Об этом сообщил юрист и правозащитник Михаил Салкин, его слова приводит NEWS.ru.

По мнению специалиста, мусульмане имеют равные с другими гражданами права на публичное выражение религиозных чувств. Он отметил, что намаз на улице или в другом открытом пространстве не считается нарушением общественного порядка, если не сопровождается агрессивными действиями или препятствием для окружающих.

Салкин подчеркнул, что любые религиозные обряды, совершаемые мирно, не требуют согласований с органами власти. Он также добавил, что любые инициативы о запрете публичных проявлений веры должны учитывать баланс между свободой совести и правом на общественный порядок.

