Посетители выставки-форума «Россия» могут принять участие в Дне Московской области

На выставке-форуме «Россия» в 75-м павильоне ВДНХ сегодня проходит День Подмосковья. Здесь будут проходить викторины, конкурсы, розыгрыши туристических путевок в лучшие места отдыха региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Так, любой желающий сможет написать письмо Деду Морозу и создать уникальную новогоднюю открытку с помощью GigaChat и виртуального ассистента Салют. Это совместный проект региона и Сбера в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта — панель с сервисом интегрирована прямо в стенд Московской области

А на малой сцене в зоне культурных проектов знаменитые артисты и музыканты представят фестивали, которые стали визитной карточкой Подмосковья. Сергей Безруков презентует «Проект: поэт», Юрий Башмет — Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, Игорь Бутман — «Джазовые сезоны», Егор Дружинин — «Город танцует в парках», а Евгений Миронов — новый фестиваль в Зарайске. Между выступлениями звёзд состоится розыгрыш наборов народных художественных промыслов.

В 55-м павильоне, где работает площадка Дома молодежи, пройдут два интересных паблик-тока. «Волонтеры Подмосковья» расскажут про акцию «Доброе дело», сбор помощи для участников СВО, сотрудничество с единомышленниками из новых российских регионов. А активисты крупнейших молодежных организаций и движений Московской области — о том, как в Подмосковье реализуется молодежная политика, какая здесь предусмотрена грантовая поддержка.

Ожидается, что День Московской области завершится большим концертом на главной уличной сцене. В нем выступят популярные исполнители — Seville, Ваня Дмитриенко с оркестром Губернского драматического театра, Диана Анкудинова с ансамблем народной музыки «Дмитровские рожечники», Niletto с Народным коллективом «Академический хор «Подлипки» им. Б. А. Толочкова».