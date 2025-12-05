После инцидента с двигателем Red Wings отправила резервный лайнер за пассажирами

Поздней ночью 5 декабря из московского аэропорта «Домодедово» наконец отправился долгожданный рейс на тайский остров Пхукет.

На борту резервного воздушного судна Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings находились путешественники, чей первоначальный вылет был сорван два дня назад.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, взлет произошел в 02:17 по московскому времени, с небольшим смещением от обновленного графика. Ожидается, что лайнер совершит посадку в пункте назначения примерно в 10:40 мск.

Напомним, что вечером 3 декабря самолет, выполнявший этот рейс, был вынужден экстренно вернуться в «Домодедово» вскоре после вылета. Причиной стало возгорание в одном из двигателей. Благодаря слаженным действиям экипажа, аварийная посадка прошла штатно, и все 425 человек, находившихся на борту, не пострадали. Инцидент привел к почти двухсуточной задержке, которую авиакомпания ликвидировала, направив на маршрут резервный самолет.

Ранее сообщалось о том, Росавиация начала расследование из-за ЧП с самолетом Boeing 777.