Потомственный медработник из Перми переехала в собственную квартиру в Подмосковье

Анестезиолог-реаниматолог Анита Кайсина, уже три года работающая в подмосковном Видном, приобрела собственную «трешку» в Ленинском городском округе благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что последние 3 года из общего 10-летнего стажа Анита работает в ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр». Обладательница сертификата отмечает, что она — потомственный медработник.

«Нам важно не бояться прикасаться к нашим крошечным пациентам, они выхаживаются от 500 грамм. Это очень большая ответственность. При этом невероятно радостно видеть результат своей работы, когда у малюток все получается», — рассказала о своей работе женщина.

Еще живя в своем родном городе, Анита узнала о «Социальной ипотеке». По ее словам, программа стала решающим фактором, когда ей пришлось выбирать переезжать в столицу или в Московскую область. Она с дочками уже переехала. Трехкомнатную квартиру приобрели на вторичном рынке с ремонтом, но постепенно планируют все сделать под себя.