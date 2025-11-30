«Потратили почти 12 млрд». Дональд Трамп похвастался покупательским ажиотажем в США

На своей платформе Truth Social Дональд Трамп поделился данными, свидетельствующими об исключительной покупательской активности граждан в период «черной пятницы».

Со ссылкой на аналитическую публикацию политик указал, что суммарные траты достигли исторического максимума, приблизившись к отметке в 12 миллиардов долларов. Согласно приведенной статистике, финансовые вливания в экономику в этот день увеличились более чем на 9% по сравнению с предыдущим периодом.

Данный пост стал частью регулярной практики Трампа, который часто делится в соцсетях материалами, подчеркивающими позитивные экономические тенденции или успехи его кабинета. При этом, как показывают независимые исследования, подобная покупательская активность во многом обеспечивается кредитными средствами. Статистика подтверждает, что около 80% жителей США расплачиваются картами, а их общая задолженность перед финансовыми институтами уже превысила $18,5 трлн.

