Правительство Финляндии планирует ужесточить ограничения на въезд в страну для россиян

Ограничения на въезд в Финляндию для граждан России будут ужесточены. Об этом сообщает правительство страны.

Соответствующее решение было принято во время совещания президента Финляндии с министрами комитета по иностранным делам и безопасности. Отмечается, что пребывание россиян в стране, а также их проезд через нее в другие шенгенские государства могут навредить международным взаимоотношениям Финляндии.

Именно поэтому правительство намерено ужесточить правила на въезд для граждан России. Уточняется, что исключением станут ситуации, связанные с острой необходимостью. Ограничения на въезд Финляндия ввела в сентябре прошлого года в связи с проведением российской спецоперации.