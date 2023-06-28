Правоохранители задержали на двух московских стройках почти пятьсот мигрантов-нарушителей
Фото: [© Виталий Невар/РИА Новости]
Объекты, которые подверглись внезапной проверке, находятся на улицах Кусковской и Чечулина.
За нарушение правил въезда в Россию и нарушение правил проживания на ее территории было задержано сразу 428 иностранных граждан. За трудовую деятельность без соответствующего разрешения задержали еще 34 иностранца. И, вдобавок к этому, за иные нарушения придется ответить по закону еще 25 мигрантам.
Такие цифры привело ТАСС со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы пресс-службы ГУ МВД Москвы. Все задержанные были доставлены в отделы полиции. Сама проверка проводилась в рамках операции «Нелегал-2023».