Праздник Осени организовала в Котельниках театральная студия «Лампа»

Мероприятие прошло в минувшие выходные в Доме культуры «Белая Дача». Юные актеры проявили самостоятельность. Они подготавливали номера, составляли программу мероприятия, подбирали костюмы и декорации. Проявить свои способности смогли опытные члены коллектива и те, кто только в этом году стал частью творческой команды. На Празднике Осени собралось много гостей. Родные и друзья театралов оказывали особенную поддержку.

«Поддержка близких — это самое главное, что мы можем дать нашим детям, со всем остальным они прекрасно справляются сами!» — подчеркнула руководитель театральной студии Ольга Полевая.

Театральная студия «Лампа» — молодой коллектив, который в нынешнем году отметили четырехлетие проекта. Его участники — активные жители муниципалитета, которые стали друзьями. Вместе они успешно занимаются развитием актерского мастерства у детей и взрослых. Коллектив на регулярной основе ставит спектакли, участвует в областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.