Празднование выпускных в Подмосковье перенесли на неделю

В след за Москвой в Подмосковье объявили о переносе выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях региона. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Напоминаем, что ранее в столичном регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Губернатор Воробьев обратился к жителям региона и попросил их отнестись с пониманием к этим неудобствам.