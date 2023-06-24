Празднование выпускных в Подмосковье перенесли на неделю
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В след за Москвой в Подмосковье объявили о переносе выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях региона. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
Напоминаем, что ранее в столичном регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Губернатор Воробьев обратился к жителям региона и попросил их отнестись с пониманием к этим неудобствам.