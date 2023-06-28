Предприятие из Подмосковья разработало новую технологию по выращиванию рыбы
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В Подмосковье разработали технологию, которая позволяет выращивать осетров, клариевых сомов и форель в установках замкнутого водоснабжения, сообщили в областном Минсельхозпроде. Для этого были использованы отечественные инженерные разработки.
«За основу 10-летних исследований взяты наработки рыбоводных хозяйств СССР и мировой опыт. Команда инженеров и ихтиопатологов разработала установки для малых крестьянско-фермерских хозяйств, которые адаптированы к российским климатическим условиям, позволяющие выращивать от 15 до 50 тонн рыбы в год», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство.
Разработчики уточнили, что новая технология позволит в два-три раза увеличить скорость роста рыбы. Сейчас ее используют на предприятии по производству форели в установках замкнутого водоснабжения «АКВАФАБРИКА» Наро-Фоминского городского округа.