Предприятие из Подмосковья разработало новую технологию по выращиванию рыбы

«За основу 10-летних исследований взяты наработки рыбоводных хозяйств СССР и мировой опыт. Команда инженеров и ихтиопатологов разработала установки для малых крестьянско-фермерских хозяйств, которые адаптированы к российским климатическим условиям, позволяющие выращивать от 15 до 50 тонн рыбы в год», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство.