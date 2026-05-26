Пуэр вместо водки: эксперт развеяла популярный миф про «чаеголиков» и опьянение

Китайский чай в России давно перестал быть просто напитком. Вокруг него сформировалась целая субкультура, а рэперы в своих треках предлагают его как альтернативу запрещенным веществам. Чайный мастер Элина Бегун в беседе с gazetametro.ru развеяла миф о «чайном опьянении», рассказала, помогает ли пуэр при зависимостях и сколько стоят настоящие церемонии.

По словам Бегун, чай действительно может стать опорой для людей, борющихся с алкогольной зависимостью. В ее практике были случаи, когда клиенты с помощью плитки пуэра «отталкивались от дна и начинали всплывать». Отчасти популярности этого метода поспособствовали рэперы Баста и Гуф с треком «Чайный пьяница», где китайский чай преподносится как альтернатива запрещенным веществам.

«Некоторые клиенты пытаются найти некое "чайное опьянение", но такого эффекта чай, конечно, не достигает», — пояснила мастер.

При этом сами китайцы, по ее словам, очень любят российский черный чай, который растет в Краснодарском крае.

Чайная стезя — это скорее служение, чем работа. Мастер должен знать классический трактат поэта Лу Юя, разбираться в сортах, чей вкус меняется от года к году, и обладать выносливостью. Однажды Бегун провела 12 церемоний за рабочий день, выпив приличный объем напитка вместе с гостями.

Заработок чайного мастера зависит от квалификации, продолжительности церемонии и сорта чая. Стоимость для гостей варьируется: от 960 до 3900 рублей с человека.

«Молоко за вредность чайному мастеру нужно давать за терпение и необходимость постоянно сохранять ровный спокойный настрой», — добавила она, отметив, что бывает непросто работать как с новичками, так и с опытными гостями, которых не хочется разочаровывать.

