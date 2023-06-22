Предприниматели из Подмосковья могут принять участие в вебинаре, посвященном господдержке при модернизации производства

В следующую среду для подмосковных предпринимателей проведут вебинар, посвященный мерам господдержки, которыми можно воспользоваться при планировании и реализации программ модернизации производства. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

Пройти регистрацию для участия можно здесь. В сообщении министерства уточнили, что освещать тему на мероприятии будут спикеры АНО «Агентство по технологическому развитию» и специалисты областного центра «Мой бизнес», который был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переменах, которые произошли в Зарайске за последнее время, в том числе, в предпринимательской деятельности.

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