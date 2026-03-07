Представители Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Система»

Благотворительный фонд «Система» ежегодно проводит Стипендиальный конкурс «Система», направленный на поддержку мотивированной молодежи, занимающейся исследовательской, научной и инновационной деятельностью в приоритетных областях научно-технологического развития.

Участниками Конкурса в 2025-2026 гг. стали 20 382 обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из всех регионов Российской Федерации.

По итогам двухэтапной оценки были выбраны авторы 60 проектных работ студентов образовательных организаций высшего образования и 50 проектных работ студентов профессиональных — образовательных — организаций. Победители Конкурса получат финансовую поддержку в форме стипендии, а также возможность пройти стажировку в ведущих компаниях России — индустриальных партнерах Фонда.

В число победителей Конкурса вошли представители Московской области — всего 26 человек. Это представители ряда образовательных учреждений, в том числе Раменского колледжа, Техникума имени С.П. Королева», колледжа «Подмосковье», Одинцовского техникума и других.