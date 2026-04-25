Кардиологи, онкологи и детские хирурги в дефиците: как томские власти заманивают кадры

В Томской области подвели итоги обеспеченности медицинскими кадрами. Показатель оказался выше среднероссийского: на 10 тыс. населения в регионе приходится 46,9 врача, сообщает телеканал «Вести. Томск». Для сравнения, по России в целом этот показатель составляет 41 врач на 10 тыс. жителей. Казалось бы, цифры неплохие. Но проблема в том, что распределение специалистов неравномерное и по многим направлениям есть дефицит.

В областном департаменте здравоохранения назвали самых востребованных специалистов. Региону не хватает кардиологов, неврологов, онкологов, стоматологов, психиатров, участковых терапевтов, урологов, фтизиатров и детских хирургов. Это те врачи, без которых невозможно полноценное оказание помощи пациентам с тяжелыми и хроническими болезнями.

Что касается среднего медицинского персонала, то укомплектованность фельдшерами скорой помощи составляет восемьдесят семь целых четыре десятых процента — то есть дефицит тоже есть, но не катастрофический. А вот младшего медперсонала в области хватает, потребность закрыта полностью. По медсестрам ситуация в отдельных учреждениях напряженная, но не критическая.

Чтобы привлечь кадры в Томскую область, особенно в сельские районы, активно работают федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С 2012 года в них поучаствовали более 1,5 тыс. медиков. Только в 2025 году по этим программам трудоустроили 78 специалистов. Из них — 56 врачей и 22 средних медицинских работника.

Не забывают власти и о собственных выпускниках. В прошлом году в подведомственные учреждения приняли 99 выпускников Сибирского государственного медицинского университета, двоих — из Первого Московского государственного медуниверситета им. Сеченова, а также 81 выпускника Томского базового медицинского колледжа.

Кроме того, по договорам целевого обучения, которые заключены с департаментом, продолжают учебу 784 человека. Из них 173 учатся в ординатуре (это будущие узкие специалисты) и 611 — в специалитете (это будущие терапевты и врачи общей практики).

Для прямого диалога между соискателями и работодателями в Томской области недавно прошла всероссийская ярмарка трудоустройства под названием «Работа России. Время возможностей». Мероприятие собрало около 3 тыс. участников. Это были и студенты, и уже действующие медики, которые ищут новое место, и выпускники, определяющиеся с первым трудоустройством.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели почти 2 млн телемедицинских консультаций.