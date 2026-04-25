Названы три популярных туристических места, которые оказались полным разочарованием

Многие путешественники хотя бы раз попадались на удочку красивых фотографий из интернета: люди заказывают тур, летят на другой конец света, а в реальности видят толпы, очереди и разбитые ожидания, пишет AmurMedia.ru.

Разрыв между картинкой из соцсетей и тем, что ждет на месте, бывает огромным. Особенно это касается трех знаменитых локаций — таиландского пляжа Майя Бэй, балийского храма Лемпуянг и парижской Эйфелевой башни.

Майя Бэй стал известен после фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Белый песок, бирюзовая вода, дикая природа — казалось, это рай. Но массовый туризм уничтожил экосистему. Кораллы погибли, вода помутнела, берег завалило мусором. Власти Таиланда закрыли бухту на четыре года, чтобы природа восстановилась.

Сейчас пляж снова открыли, но с жесткими ограничениями. Впускают сеансами — не больше 300 человек в час. Туристы жалуются на громкоговорители экскурсоводов, которым приходится перекрикивать шум. Заходить в воду глубже колена запрещено. Это не отдых, а аттракцион под названием «посмотреть и уйти».

На Бали туристов заманивают фотографиями храма Лемпуянг. На снимках — гигантские ворота, разделяющие небо, и зеркальное озеро, в котором отражаются горы. В реальности никакого озера нет. Эффект зеркала создает черное стекло или обычное зеркало, которое ставят перед объективом за отдельную плату — чаевые фотографу.

При этом желающих сделать такой снимок так много, что в очередь встают на 3-4 часа. Сама съемка занимает 30 секунд. Пока вас щелкают, сзади стоят десятки людей и ждут своей очереди.

Ну а кто не мечтал выпить кофе на фоне Эйфелевой башни? Романтичная картинка обещает уют и красоту. Приезжаете на парижскую площадь Трокадеро — и попадаете в шум, сутолоку, толпы туристов. Рядом орут уличные торговцы сувенирами, карманники трутся в очереди. Газоны огорожены колючей проволокой, на ступенях негде присесть — все занято. А вечером из-под кустов вылезают крысы. Кофе с круассаном приходится пить стоя, отбиваясь от назойливых продавцов брелоков.

Как же не попасться на удочку красивых картинок? Секрет прост: пустынное место с идеальным освещением и зеркальной водой — это либо обработка снимков в редакторе, либо работа платного фотографа, либо съемка в пять утра, когда нормальные люди еще спят. В остальное время готовьтесь к толпам, очередям и полному разрыву шаблона с ожиданиями.

