Лед вместо газа: телескоп «Джеймс Уэбб» нашел водяные облака на суперюпитере

Астрономы сделали важное открытие на далеком суперюпитере: с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» они подтвердили наличие аммиака в атмосфере планеты Эпсилон Индейца Ab, сообщает naked-science.ru. Но главная неожиданность ждала впереди — впервые выявлены признаки плотных облаков, состоящих из водяного льда.

Это открытие меняет представления ученых о газовых гигантах за пределами Солнечной системы. Оказывается, их атмосферы устроены гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Сам объект впечатляет. Эпсилон Индейца Ab — это массивный газовый гигант, который в семь с половиной раз тяжелее Юпитера. Он обращается вокруг своей звезды на расстоянии всего двенадцати световых лет от Земли — по космическим меркам совсем рядом. Температура в его атмосфере колеблется от минус 73 до плюс 27 градусов по Цельсию. Казалось бы, при таком тепле льду не место, но облака существуют — это говорит о сложных физических процессах, которые пока не до конца понятны.

Для исследования использовали данные инфракрасного спектрометра MIRI, установленного на борту космического телескопа. Прибор подтвердил присутствие аммиака по характерной яркости на длинах волн десять целых шесть десятых и одиннадцать целых три десятых микрометра. Однако сигнал аммиака оказался гораздо слабее, чем предсказывали существующие модели. Ученые перебрали несколько вариантов и пришли к выводу: наиболее вероятная причина — плотные облака из водяного льда. Они частично закрывают аммиак и другие газы от наблюдений.

Что это означает для науки? Облака не просто красивый эффект. Они влияют на распределение тепла в атмосфере, меняют ход химических реакций и скрывают часть молекулярных сигналов, которые астрономы пытаются уловить. Без учета таких облаков модели атмосфер гигантских миров будут ошибаться.

Открытие на Эпсилон Индейца Ab, скорее всего, не единичное явление. Ученые полагают, что ледяные облака могут быть широко распространены среди других газовых гигантов как в нашей, так и в других планетных системах.

Теперь исследователям предстоит проверить полученные результаты и пересмотреть существующие модели атмосфер. Понимание того, как устроены такие далекие миры, важно не только для астрономии. Оно помогает лучше разобраться в том, как формируются и эволюционируют планетные системы во всей Вселенной. А значит – и ответить на вопрос, насколько уникальна наша Земля.

