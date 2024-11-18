Представители УК и глава Талдома обсудили с жителями качество обслуживания МКД

В городском округе Талдом провели встречу в формате выездной администрации, где жители смогли задать вопросы главе Юрию Крупенину, его профильным заместителям, представителям управляющих компаний и депутатам фракции «Единая Россия».

В удобном формате вопрос-ответ подробно разъяснили все о качестве обслуживания и содержания многоквартирных домов, в частности и о подаче отопления. В актуальной повестке также были вопросы об оперативном реагировании на аварии и своевременном оповещении жильцов о мерах решения ЧП.

Как напомнили в ходе выездной администрации, в Талдоме проводят модернизацию тепловых сетей и переврезку теплотрасс. На фоне этих работ в некоторых домах фиксировали отклонения по параметрам. Однако сейчас ситуация стабилизировалась, жильцы получают стабильное бесперебойное тепло.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Также интересной и важной темой стал переход на электронное голосование собственников МКД. Нововведение обсуждали еще на рабочем совещании с губернатором 18 ноября. Как напомнил глава Талдома, жильцы и собственники МКД смогут участвовать в голосованиях через мобильные приложения: Госуслуги.Дом, МФЦ и портал Госуслуг в системе ГИС ЖКХ. Это значительно упростит внедрение жилищных и других изменений коллективным путем.

Подобные встречи помогают улучшать качество услуг и жизнь в округе, выходить на конструктивный диалог с населением напрямую. Все это способствует оперативному решению задач. Последняя выездная администрация не стала исключением: с талдомчанами удалось обсудить многие вопросы, решить часть из них на месте и взять некоторые в дальнейшую работу.