Президент Аргентины Милей решил вернуть гендерное разнообразие в грамматику

В последние годы в Аргентине практиковалось использование окончаний среднего рода, чтобы не оскорблять людей, которые не определились со своим гендером.

Также в 2021 году власти страны разрешили ставить значок «Х» в графе «пол» в паспортах гражданам, которые не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам.

Инициатива Милея означает, что в официальных обращениях, в наименованиях профессий снова появятся мужской и женский род.

Ранее Хавьер Милей подготовил к внедрению пакет из порядка 300 шоковых реформ, которые должны оздоровить аргентинскую экономику.