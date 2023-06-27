Президент Путин предложил почтить память летчиков, погибших во время мятежа

Российский лидер выступил с обращением к военнослужащим, которые участвовали в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер». Он назвал всех погибших в прошедшие выходные боевыми товарищами.

Он напомнил, что все те, кто погибли, выполняли приказ, как им велит воинский долг.

«Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», - заявил президент РФ.

После этого Владимир Путин призвал всех отдать последнюю дань погибшим – почтить их память минутой молчания.