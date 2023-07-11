Президент Украины заявил о том, что проведет несколько встреч во время саммита НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о своих планах на саммит НАТО, который проходит в Вильнюсе. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 11 июля.

По его словам, работа на саммите будет продолжена и в среду. При этом у Зеленского запланировано несколько двухсторонних встреч с партнерами ряда стран Европы (среди которых Германия, Великобритания, Голландия и другие), а также с партнерами из США, Канады и Японии.

Также Зеленский написал о том, что есть планы и по проведению первого инаугурационного заседания Совета Украина-НАТО, добавив, что скоро привезет в Киев некие важные защитные инструменты.