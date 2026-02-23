«Принудительная благотворительность». Более половины россиян заявили о регулярных поборах в школах

Большинство россиян (55%) сталкивались с неофициальными сборами средств в школах. Таковы данные опроса, проведенного редакцией «Ленты.ру» . В исследовании, прошедшем с 3 по 9 февраля, приняли участие более 20 тысяч человек.

Выяснилось, что 43% респондентов часто принуждают к поборам на нужды учреждения, а 12% делают это редко. Лишь 15% опрошенных заявили об отсутствии такой практики, а 30% не осведомлены о положении дел в учебных заведениях.

Ситуацию прокомментировала председатель комитета Госдумы Нина Останина. Она подчеркнула, что школы обязаны финансироваться из бюджета, а любые взносы должны быть добровольными и согласовываться с родительским комитетом.

«Если это происходит без согласия родительского комитета, то это нарушение всех существующих законов, норм, распоряжений», — отметила депутат.

При этом депутат призвала родителей к осторожности при жалобах.

«Психология людей такова, что если это педагог или директор, потом могут на ребенке отыграться», — предупредила она.

Останина не поддержала идею введения уголовных наказаний для учителей. По ее мнению, педагог должен оставаться примером для детей, а проблему кадрового голода в школах нужно решать через качественное воспитание самих преподавателей в вузах.

Ранее сообщалось о том, что строительство второй школы в ЖК «Мытищи Парк» завершили на 50%.