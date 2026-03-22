«Притаившийся Лютий»: кум Ванги раскрыл ее пророчества на 2026 год

Ясновидящая обладала даром проникать в грядущее, однако многие ее пророчества до сих пор остаются несбывшимися. Что ждет мир в ближайшее время и как трактовать символ наступающего года? Об этом в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказал Сергей Косторной.

Он тесно общался с Вангой во время работы над документальным фильмом о ее жизни. Позже провидица сама выбрала его на роль своего «кума». Когда пришло время выдавать замуж воспитанницу, ясновидящая искала для церемонии посаженого отца. Погрузившись в транс, она увидела, что этим человеком должен стать журналист. Так они и стали назваными родственниками. Ванга делилась с Косторным множеством предвидений, и далеко не все из них сбылись к настоящему моменту.

Как отмечает Косторной, конкретных временных рамок для тех или иных событий Ванга никогда не обозначала. Сам он ориентируется на славянский календарь, согласно которому новолетие наступает в день весеннего равноденствия — 20 марта. Наступающий период пройдет под знаком Притаившегося Лютого (Волка). Считается, что это время, когда сначала происходит накопление событий и знаний, за которым следуют активные и решительные действия. По его убеждению, до лета ситуация будет развиваться постепенно, а затем на смену придут резкие изменения и попытки решить накопившиеся вопросы.

«Чем еще год, по мнению Ванги, характерен. Он характерен тем, что волк, например, никогда не берет вожаком своей стаи слабого и вертлявого существа», — рассказал Косторной.

Кроме того, по словам журналиста, миру, вероятно, предстоят серьезные потрясения, затрагивающие не только политическую сферу, но и экологию. Природа может проявить себя крайне активно: не исключены землетрясения, цунами и прочие катаклизмы. А государства, у руля которых стоят «слабые вожаки», рискуют столкнуться с дополнительными трудностями. При этом, как подчеркнул Косторной, сильный волк не вступает в борьбу с сородичами за добычу и не нападает на них.

