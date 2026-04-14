«Привет из 90-х» под снос: торговую зону у МЦД «Красногорская» ждет масштабное обновление

В Красногорске рядом с платформой МЦД «Красногорская» начался демонтаж старых торговых павильонов. Ветхие магазинчики, которые давно потеряли вид и функциональность, уступают место современному объекту.

Владелец территории — компания «Вешенка». Раньше она сдавала эти площади в аренду, но теперь решила строить капитально. На месте временных конструкций появится здание из прочных материалов, которое соответствует всем строительным нормам и требованиям безопасности. Разрешение на возведение уже оформлено.

Подрядчики планируют завершить разборку и вывоз мусора до 5 мая. После этого начнется основной этап строительства.

Новый торговый объект должен стать комфортнее для покупателей и органичнее вписаться в городскую среду.