«Привет из 90-х» под снос: торговую зону у МЦД «Красногорская» ждет масштабное обновление
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]
В Красногорске рядом с платформой МЦД «Красногорская» начался демонтаж старых торговых павильонов. Ветхие магазинчики, которые давно потеряли вид и функциональность, уступают место современному объекту.
Владелец территории — компания «Вешенка». Раньше она сдавала эти площади в аренду, но теперь решила строить капитально. На месте временных конструкций появится здание из прочных материалов, которое соответствует всем строительным нормам и требованиям безопасности. Разрешение на возведение уже оформлено.
Подрядчики планируют завершить разборку и вывоз мусора до 5 мая. После этого начнется основной этап строительства.
Новый торговый объект должен стать комфортнее для покупателей и органичнее вписаться в городскую среду.