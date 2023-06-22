Прямой эфир по вопросам прав дольщиков пройдет в Подмосковье в конце июня

Министерство жилищной политики Подмосковья проведет на следующей неделе в своих соцсетях прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков.

Как сообщила пресс-служба ведомства, участие в трансляции примут представители областного Минжилполитики и регионального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Перед прямым эфиром дольщики могут прислать интересующие их вопросы на электронную почту mzhp_ds@mosreg.ru. Все они будут рассмотрены в ходе трансляции. Отправить вопросы необходимо до полудня вторника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что последние двенадцать тысяч дольщиков получат ключи от своих квартир в Подмосковье в этом году.