Прямые рейсы РФ — Япония: переговоры идут, решение за Токио

Российские и японские авиакомпании ведут переговоры о запуске прямых авиарейсов между странами. Об этом в интервью « Известиям » сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дипломат пояснил, что на данный момент продолжаются рабочие консультации между авиаперевозчиками двух стран. При этом ключевая роль в принятии решения остаётся за правительством Японии.

Руденко подчеркнул, что российская сторона никогда не вводила запрета на полёты японских авиакомпаний в РФ — прекращение прямого авиасообщения стало односторонним решением Токио. «Как только они созреют — пожалуйста, мы не против», — отметил замглавы МИД, подтвердив готовность России к восстановлению авиасообщения при соответствующем решении японской стороны.

