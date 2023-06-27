Продажа лимитированных карт «Стрелка», приуроченных к Году педагога и наставника, начнется в Подмосковье в начале июля

Ограниченная серия транспортных карт «Стрелка», приуроченная к Году педагога и наставника, поступит в продажу в начале следующего месяца. Ее выпустила компания Мострансавто совместно с профильной дирекцией при поддержке областного Минтранса.

В министерстве уточнили, что приобрести карту можно будет в кассах автовокзалов и автостанций компании. Для пассажиров Подмосковья подготовят карты, оформленные в трех оригинальных дизайнах: два варианта с пеликанами, который является символом наставничества, педагогики и воспитания в России, и один — с портретом Константина Ушинского. Это один из основоположников научной педагогики в стране.

Отметим, что тираж ограниченной серии составит пять тысяч экземпляров. В Мострансавто отметили, что запуск продажи новых карт станет напоминанием того, насколько ценна профессия учителей и педагогов.