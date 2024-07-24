Профессора лазерной химии МГУ обманули через перевод денег главе РДК

У профессора лазерной химии МГУ Никиты Зорина мошенники украли 5,3 миллиона рублей, обманув, что все его деньги могут быть переведены главе «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Денису Капустину**, пишет Baza .

Инцидент произошел 8 июля. 80-летний профессор Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Зорин «попался» на звонок мошенников, когда проводил отдых на даче. Неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ, сообщил, что от его имени совершен перевод главе запрещенной в России организации. В связи с этим уже другой лжесотрудник ФСБ предложил Зорину перевести средства на безопасный счет.

Для этого профессору нужно было снять деньги с накопительного счета. Он отправился в Москву, где начал следовать указаниям аферистов. К схеме подключились лживые сотрудники Банка России. В отделении банка, куда отправился Зорин, ему трижды отказали в снятии наличных. В последнем отделении необходимой суммы наличных не было, поэтому ему посоветовали подождать до 10 июля.

Все это время профессор находился на связи с аферистами. Когда «день Х» настал, Зорин сначала положил три миллиона рублей на счет, который ему продиктовали злоумышленники, а затем — еще 2,3 миллиона рублей, на другой счет.

Когда о случившемся узнал сын профессора, то сразу же обратился в полицию. Зорин только тогда осознал, что все деньги получили мошенники, а версия с главой РДК* — обыкновенный обман.

Ранее мы сообщали, что жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенничества.

*признана в России террористической организацией, запрещена

**внесен в перечень экстремистов и террористов