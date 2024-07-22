Жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенничества

В ведомстве уточнили, что злоумышленники ссылаются на якобы поступившие заявления о нарушениях статей КоАП РФ. При этом такие распоряжения поступают не от Федеральной службы по труду и занятости и государственных инспекций труда в субъектах России. Гражданам напомнили, что решение о проведении контрольных мероприятий должны соответствовать типовым формам, утвержденным приказом Министерства экономического развития страны. Кроме того, на нем должен присутствовать QR-код, обеспечивающий переход на запись в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Если у работодателя возникли сомнения в подлинности поступившего документа, он может обратиться в Государственную инспекцию труда в регионе по телефону 8 (495) 343-99-51.

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