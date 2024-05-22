Программа «Социальная ипотека» помогла офтальмологу купить собственную квартиру в Подмосковье

Сайрамби Юсупова переехала работать в Подмосковье из Курганской области, узнав о программе «Социальная ипотека». Сейчас у ее семьи собственная трехкомнатная квартира в городском округе Люберцы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что женщина работает в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница». Свою специальность офтальмолога она считает особенно востребованной. По ее словам, в настоящее время появилось много патологий. В наш век компьютеров идет тяжелая нагрузка на зрение.

У Юсуповой большая семья — она с супругом и 4 детей. Еще живя в своем родном городе, она узнала о «Социальной ипотеке». По словам Сайрамби, она переехала специально, чтобы участвовать в программе.