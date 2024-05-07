Прохладная и снежная погода ожидается во вторник в Подмосковье

Облачно, дождь и снег — такая погода ожидается сегодня в столичном регионе, рассказали синоптики.

Температура воздуха в Подмосковье составит от трех до восьми градусов тепла, в Москве — от четырех до шести градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-восточного и северного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до четырнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок один миллиметр ртутного столба.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром во вторник в регионе местами ожидаются заморозки до минус четырех градусов.