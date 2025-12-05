Прохор Шаляпин рассказал, как подцепил герпес от «безобидного» поцелуя

Несмотря на тяжелую утрату, связанную со смертью супруги, он сумел вернуться к активной деятельности. Хотя официально сердце Шаляпина свободно, недостатка во внимании он не испытывает.

Впрочем, к новым знакомствам певец подходит с практичной осторожностью. По его словам, серьезных обязательств у него пока нет, однако он ввел необычное правило для своих спутниц: совместный поход в клинику для проверки здоровья.

«Я говорю: "А давай вместе сходим, сдадим анализы, у меня там скидки". Ну, а что? Жизнь такая. Сколько всякой заразы ходит», — говорит артист.

Причиной такой предусмотрительности стал личный неприятный опыт. Прохор подхватил досадную инфекцию, которую многие предпочитают замалчивать, после, казалось бы, невинного поцелуя.

«Я вот поцеловал одну, а у меня герпес возник сразу. Вот тебе и поцелуй в щечку, безобидный. Еще понимал: "Она больная! Че ты ее будешь целовать?" Неудобно просто — она немножко в годах. Поэтому смотрите внимательнее, кого целуете», — откровенничает шоумен.

При этом высыпания нисколько не смущают самого Шаляпина. Он излучает бодрость и уверен, что прекрасно выглядит без вмешательства косметологов. Секрет своего тонуса артист видит в тщательном домашнем уходе за собой. Артист признался, что ему хорошо помогают массажи лица и крема. Также он старается пить больше воды.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал о своем секрете молодости в 42 года.