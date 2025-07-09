Производитель популярных игрушек Лабубу намерен зарегистрировать товарный знак в России

Китайская компания Pop Mart, прославившаяся своими коллекционными игрушками и аксессуарами, подала заявку на регистрацию товарного знака Labubu в России. Об этом свидетельствуют данные из электронной базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявка была подана 4 июля 2025 года. Отмечается, что под брендом Labubu планируют производить и продавать разнообразные товары, включая игрушки, уходовую и декоративную косметику, электротехнику, сумки, одежду и другие товары.

На сегодняшний день коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Labubu успешно продаются по всему миру и пользуются особой популярностью не только среди детей, но и среди знаменитостей.

Главной звездой бренда является персонаж, похожий на эльфа-монстрик с зубастой улыбкой. Его создал гонконгский дизайнер Касинг Лунг. Этот миловидный и забавный образ завоевал сердца фанатов коллекционных игрушек и стал символом современного дизайнерского искусства.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» подал заявку о регистрации товарного знака «Чебубу».