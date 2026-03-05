«Пропеллер» заделал ямы: звезда сериала «Мотай!» тайно стал дорожником в Подмосковье

В Можайском округе стартовал сезон ямочного ремонта, и первым объектом стало село Борисово. Местные жители давно жаловались в соцсетях на разбитую дорогу, и коммунальщики оперативно выехали на место. Однако в бригаде «Мосавтодора» оказался не совсем обычный сотрудник — к дорожникам присоединился известный российский актер Антон Кротов, пишет REGIONS .

Звезда более чем 30 фильмов и сериалов, которого сейчас можно увидеть на федеральном канале в проекте «Мотай!» (где он играет персонажа по прозвищу Пропеллер), собственноручно взялся за лопату. За время работ актер вместе с коллегами заделал 36 ям временным покрытием, используя литой асфальтобетон — технологию, позволяющую ремонтировать дороги даже в холодное время года.

Как выяснилось, Кротов живет неподалеку и каждый день ездит по этой трассе. Наблюдать за страданиями соседей и земляков он больше не мог.

«Мне больно смотреть на то, как ребята с трудом справляются этой зимой. Поэтому мой долг — пойти и помочь им. Да и профессия у меня такая, что нет постоянной занятости, и в перерывах между съемками работаю тут. Я бы хотел сделать больше, но когда много проектов, конечно, тяжело сочетать», — признался актер.

Полноценный ремонт участка проведут позже, когда установится стабильно теплая погода. А пока дорога в Борисове приведена в порядок временными методами, и местные жители могут оценить качество работы своего знаменитого соседа.

