Рэпер Macan стал «голосом улиц» для таксистов и курьеров

Музыкальные предпочтения россиян оказались тесно связаны с их профессиональной деятельностью. Свежее исследование, проведенное сервисами VK Музыка и Ventra Go, выявило неожиданного лидера среди работников такси и служб доставки. Самым популярным исполнителем в этой среде признан рэпер Macan (Андрей Косолапов), пишет REGIONS .

Артист, который в настоящий момент проходит срочную службу в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в подмосковной Балашихе, обошел конкурентов по количеству прослушиваний среди водителей и курьеров. Исследование показало любопытную закономерность: если работники торговли чаще включают треки Icegergert, а официанты голосуют за Jakone, то за рулем и на маршрутах доставки безраздельно правит Macan.

Поклонники творчества рэпера объясняют феномен просто. Секрет успеха кроется в сочетании четкого ритма, который идеально подходит для долгих поездок и помогает не заснуть, и образа «простого парня», близкого представителям массовых профессий. «Его музыка помогает не заснуть за рулем и при этом успокаивает», — делятся впечатлениями постоянные слушатели.

Совпадение оказалось почти мистическим: популярность среди водителей настигла Macan в тот момент, когда он сам сел за руль по долгу службы. В дивизии рядовой Косолапов распределен в отделение материально-технического обеспечения и выполняет обязанности водителя. В распоряжении его подразделения — внушительный автопарк: от мощных бронированных грузовиков «УРАЛ» до легковых автомобилей марок Ford, Volkswagen и Haval.

Таким образом, армейские будни рэпера не только не оторвали его от аудитории, но и, судя по результатам опроса, укрепили связь с теми, кто, как и он, проводит много времени за рулем.

Ранее сообщалось, что поклонники положительно оценили видео Macan со стрельбища в армии.