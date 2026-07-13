«Просил не отпевать, а мы отпели»: священник объяснил, почему это не грех, а любовь
Протоиерей Трушин: можно отпевать человека, отказавшегося от этого при жизни
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Настоятель Никольского храма в селе Лямцино, протоиерей Александр Трушин в беседе с REGIONS разъяснил, как поступать родственникам, если усопший при жизни просил не отпевать его. По словам священника, такие предсмертные пожелания часто вызваны болезненным состоянием, а не осознанным выбором, и Церковь советует ориентироваться не на последние слова, а на всю жизнь человека. Если он был крещен, носил крест и не являлся сознательным противником веры, то родные могут и должны совершить христианское погребение, потому что это проявление любви и заботы о душе.
Отец Александр напомнил, что в чине отпевания священник ходатайствует перед Богом о прощении грехов — как исповеданных, так и забытых по человеческой слабости. Существует и заочное отпевание, которое совершается, когда тело не могут принести в храм: воинов, погибших на поле боя, или тех, кто уже был захоронен без отпевания. По его словам, даже в советских лагерях священники заочно отпевали погибших друзей, и это было проявлением верности и любви. Если родственники сомневаются, лучше обратиться к священнику и получить благословение.