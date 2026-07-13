«Просил не отпевать, а мы отпели»: священник объяснил, почему это не грех, а любовь

Настоятель Никольского храма в селе Лямцино, протоиерей Александр Трушин в беседе с REGIONS разъяснил, как поступать родственникам, если усопший при жизни просил не отпевать его. По словам священника, такие предсмертные пожелания часто вызваны болезненным состоянием, а не осознанным выбором, и Церковь советует ориентироваться не на последние слова, а на всю жизнь человека. Если он был крещен, носил крест и не являлся сознательным противником веры, то родные могут и должны совершить христианское погребение, потому что это проявление любви и заботы о душе.