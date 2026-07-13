Студия Артемия Лебедева разработала новый логотип для ФК «Родина»

Основным цветом клуба станет бирюзовый, а в основе логотипа будет запятая.

«Траектория движения летящего мяча словно моментально фиксируется в решающий момент и превращается в самостоятельный символ — запятую. Знак намекает на то, что развитие клуба постоянно продолжается, и одновременно напоминает первую букву названия команды», — объясняется выбор символа.

Логотипы для каждой из команд клуба выполнены в одном стиле, но различаются. С юмором дизайнеры подошли к созданию логотипа для молодежной команды, на котором написано «Малая Родина».

В минувшем сезоне столичная «Родина» выиграла турнир в Первой лиге и впервые в своей короткой истории сыграет в РПЛ. Первый матч «Родина» проведет 25 июля на «Лукойл Арене» со «Спартаком».