Всплыли новые детали дела экс концертного директора Газманова: их раскрыл свидетель

Защита бывшего концертного директора Олега Газманова Дмитрия Царенко представила в суде результаты независимой фоноскопической экспертизы. Согласно заключению, аудио- и видеозаписи, на которых зафиксированы обсуждения финансовых схем в компании артиста, не содержат следов монтажа или редактирования. Эти материалы стали ключевым доказательством в деле о хищении ₽15,3 млн, сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Бывший администратор команды Газманова Андрей Ковалев, работавший в компании «ОМГ-Промо», дал показания, согласно которым певец был в курсе механизма расчетов с персоналом через создание ИП.

По словам Ковалева, артист лично утверждал суммы вознаграждений для работников, регулярно изучал отчеты с детализацией выплат по ИП и не раз говорил о нецелесообразности официального повышения зарплат из-за роста налоговых отчислений. В одном из фрагментов аудиозаписи артист произносит фразу: «Так все работают».

Сам Газманов на судебных заседаниях настаивает на своей неосведомленности. Он утверждает, что узнал о существовании схемы с ИП только после внутренней проверки, проведенной в компании. Однако позиция защиты Царенко строится на том, что артист не мог не знать о происходящем, поскольку лично участвовал в обсуждении финансовых вопросов.

Царенко, который ранее занимал должность концертного директора Газманова, обвиняется в хищении средств. Следствие считает, что он направлял часть доходов от концертов через собственное ИП, минуя официальные каналы. Сам Царенко категорически отрицает свою вину и настаивает на том, что все действия совершались с ведома артиста.

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